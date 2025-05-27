Інтерфакс-Україна
Події
15:53 27.05.2025

Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

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Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

Поліція затримала групу осіб, причетних до нападу на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у місті Черкаси – трьох чоловіків і одну жінку.

"26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - йдеться в повідомленні відділ комунікації поліції Черкаської області на сайті у вівторок.

За інформацією поліції, в рамках відкритого кримінального провадження поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

"Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування", - зазначають у відділі комунікації.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Теги: #черкаси #тцк #поліція

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