Поліція затримала причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

Поліція затримала групу осіб, причетних до нападу на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у місті Черкаси – трьох чоловіків і одну жінку.

"26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - йдеться в повідомленні відділ комунікації поліції Черкаської області на сайті у вівторок.

За інформацією поліції, в рамках відкритого кримінального провадження поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

"Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування", - зазначають у відділі комунікації.

Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.