Зеленський відзначив нагородами 698 бійців Нацгвардії, поліцейських та рятувальників, 131 - посмертно

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 698 бійців Національної гвардії, поліцейських та рятувальників, з них 131 — посмертно.

Відповідний указ президента України від 26 травня №351/2025 оприлюднено на сайті очільника Української держави.

Їх відзначили "Хрестом бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалями "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За військову службу Україні" і "За бездоганну службу".