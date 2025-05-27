Інтерфакс-Україна
Події
14:58 27.05.2025

Зеленський відзначив нагородами 698 бійців Нацгвардії, поліцейських та рятувальників, 131 - посмертно

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Зеленський відзначив нагородами 698 бійців Нацгвардії, поліцейських та рятувальників, 131 - посмертно
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 698 бійців Національної гвардії, поліцейських та рятувальників, з них 131 — посмертно.

Відповідний указ президента України від 26 травня №351/2025 оприлюднено на сайті очільника Української держави.

Їх відзначили "Хрестом бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалями "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя", "За військову службу Україні" і "За бездоганну службу".

Теги: #указ #зеленський #нагороди

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