Україна просить партнерів збільшити поставки, в т. ч. нових систем ППО, після російських обстрілів - Сибіга

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Найкращою відповіддю на останній ракетний терор РФ проти України має стати нарощування військових поставок і нових систем протиповітряної оборони, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми чекаємо твердої та чіткої реакції всіх наших союзників. Але для нас важливі не тільки слова, а рішучі дії", - сказав він в інтерв'ю азербайджанському виданню Haqqin.az.

Сибіга наголосив, що необхідно посилювати українські можливості у протистоянні агресії, і це насамперед стосується протиповітряної оборони (ППО).

"Вони (росіяни - ІФ-У) завдають ударів по мирних жителях. Найкращою відповіддю на останній ракетний терор стане нарощування військових поставок і нових систем ППО Україні. Ми вже звернулися з цим проханням до наших міжнародних партнерів", - розповів міністр.

Раніше під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї НАТО, що проходить у Дейтоні (США) Сибіга повідомив, що загалом за три дні Росія запустила проти України 995 ракет і дронів. Зокрема, в ніч на 26 травня Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони - абсолютний рекорд терору, наголосив міністр.

Президент України Володимир Зеленський після ударів РФ 24 травня заявив що необхідна "жорстка реакція" Сполучених Штатів, Європи та світу.