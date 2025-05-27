Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

Більше доби знадобилося рятувальниками, аби ліквідувати масштабну пожежу, яка почалася внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч проти понеділка на цивільному підприємстві у Васищевому Безлюдівської громади (Харківська обл).

"О 09:30 27 травня вогонь вдалось загасити", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Горіла складська будівля на площі 7500 кв. м. Горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі та товари.

Люди не постраждали.

До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучались 58 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве.

Надзвичайники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.