Інтерфакс-Україна
Події
08:26 27.05.2025

Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

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Гуманітарний комітет Ради закликав уряд посилити інституційну спроможність Держетнополітики

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав Кабінет міністрів посилити інституційну спроможність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

"Голова Комітету Микита Потураєв звернув увагу, що діяльність Державної служби України з етнополітики та свободи слова щодо виконання закону є недостатньою. Комітет визнає, що нестача фахівців, обмежене фінансування та ресурси ускладнюють ефективне реагування на виклики у сфері свободи совісті, що, в свою чергу, перешкоджає повноцінній реалізації закону. У зв'язку з цим, комітет вирішив звернутися до Кабінету міністрів України з проханням посилити інституційну спроможність ДЕСС", - йдеться в повідомленні комітету, по результатам обговорення, реалізації положень закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", прийнятого Радою в серпні 2024 року.

Комітет також звернеться до Кабміну, Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а також Міністерства закордонних справ з проханням підсилити адвокацію та інформаційну підтримку даного закону, з метою продемонструвати його відповідність міжнародним стандартам свободи совісті для міжнародних партнерів, неурядових організацій та широкої громадськості.

Теги: #етнополітика #рада #уряд #комітет

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