Інтерфакс-Україна
Події
20:46 26.05.2025

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

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Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Згідно з даними розвідки, РФ не планує завершувати війну, є багато свідчень, що росіяни готують нові наступальні операції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок – дуже ґрунтовні. Загалом по ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на Росію і збивати її плани.  Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За його словами, зараз немає жодного підтвердження, що росіяни серйозно розглядають варіант миру і дипломатію.

"Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру і намагається зробити дипломатію дієвою", - зазначив Зеленський.

Він висловив впевненість, що у розвідок партнерів також є така інформація, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору.

"Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію", - резюмував глава Української держави.

 

Теги: #війна #зеленський #рф

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