Єврокомісія продовжує роботу над 18-тим пакетом санкцій

Європейська комісія продовжує роботу на 18-тим пакетом санкцій для РФ через її війну агресії проти України, повідомила речниця Єврокомісії Анітта Хіппер.

Відповідаючи у понеділок в Брюсселі на запитання журналістів щодо ходу консультацій, які веде Європейська комісія щодо 18-го пакету санкцій для РФ, вона сказала: "Буквально вчора та протягом вихідних ми бачили ще один масований напад балістичними ракетами, понад 250 безпілотниками, який був спрямований проти невинних жертв, дітей, що чітко показує, що Росія не зацікавлена ​​в жодних мирних переговорах". "Тож це ще раз показує необхідність як посилення нашого тиску і збільшення військової оборонної підтримки України, так і необхідності роботи над подальшими санкціями, про які вже оголосили президент (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ІФ-У) та верховний представник (Кая Каллас – ИФ-У), і робота в цьому напрямку триває", - додала вона.

Відповідаючи на запитання чи готовий ЄС в разі відмови США взаємодіяти в аспекті застосування подальших санкції просуватися самостійно, Хіппер вказала, що у понеділок ранком Каллас сказала під час засідання Ради ЄС з зовнішніх справ з питань розвитку, що ЄС готовий чинити більший тиск на Росію. "Ми також сподіваємося, що інші партнери наслідуватимуть цей приклад. Тож ще раз повторюю, що нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб вона справді хотіла миру", - наголосила вона.