Інтерфакс-Україна
Події
10:23 26.05.2025

Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

1 хв читати
Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Будинки пошкоджені у двох районах української столиці внаслідок масованої ворожої атаки в ніч на 26 травня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у понеділок вранці.

"На щастя, постраждалих немає – за допомогою до медиків ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

З посиланням на мера Києва Віталія Кличко повідомляється, що на лівому березі столиці вночі працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронах. "У Деснянському районі уламки впали на територію закладу громадського харчування. Без подальшого загоряння. У Дніпровському районі пошкоджено фасад житлового будинку, вибито шибки у двох вікнах. Без подальшого загоряння", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #київ #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 25.05.2025
Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

16:34 25.05.2025
Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

15:30 25.05.2025
Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

15:07 25.05.2025
Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

10:29 25.05.2025
Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

08:37 25.05.2025
Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

08:33 25.05.2025
У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

04:18 25.05.2025
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

03:05 25.05.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

ОСТАННЄ

В Херсонській області один загиблий, 4 поранених мирних мешканців за добу, пошкоджено 13 житлових будинків

Окупанти 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини у неділю, поранено 6 цивільних

У Чернігівській області від обстрілу згоріло картоплесховище "Агріко Україна", збитки перевищують 50 млн грн

Окупанти розповсюджують фейки про розміщення військовими складів зі зброєю у житлових будинках – ЦПД

42% опитаних у "Києві Цифровому" жителів столиці не вірять, що можуть впливати на зміни в місті

JPMorgan очікує перемир’я 2025 року, оцінює ймовірність подальшого "грузинського сценарію" в Україні в 50%

Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

Упродовж доби зафіксовано 180 бойових зіткнень - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

26 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА