Унаслідок нічної атаки РФ у двох районах Києва пошкоджені будинки, постраждалих немає

Будинки пошкоджені у двох районах української столиці внаслідок масованої ворожої атаки в ніч на 26 травня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у понеділок вранці.

"На щастя, постраждалих немає – за допомогою до медиків ніхто не звертався", - йдеться в повідомленні.

З посиланням на мера Києва Віталія Кличко повідомляється, що на лівому березі столиці вночі працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронах. "У Деснянському районі уламки впали на територію закладу громадського харчування. Без подальшого загоряння. У Дніпровському районі пошкоджено фасад житлового будинку, вибито шибки у двох вікнах. Без подальшого загоряння", - йдеться в повідомленні.