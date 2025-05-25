Кандидат у президенти Польщі Тшасковський за вступ України до НАТО, але проти направлення військ

Фото: https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski

Кандидат у президенти Польщі від партії "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський однозначно заявив, що виступає за вступ України до НАТО, повідомляє Польське агентство преси (PAP).

"Я вважаю за краще, щоб Путін різав усі свої зуби в Україні, а не в Польщі. Я за те, щоб... Україна була частиною Європи, а не в лапах Путіна. Путін розуміє тільки мову сили, і тільки тоді він не буде продовжувати війну ..., якщо будуть гарантії безпеки. Якщо їх не буде, особливо американських, Путін переозброїться і знову нападе. Якщо він побачить, що ми слабкі, є небезпека, що він піде далі". Він стверджував, що Північноатлантичний альянс і європейська оборонна спроможність повинні бути посилені", - заявив Тшасковський в інтерв'ю на YouTube-каналі в суботу.

Він також стверджує, що Північноатлантичний альянс і європейська оборонна спроможність повинні бути посилені.

За інформацією агентства, Тшасковський не підписав декларацію з восьми пунктів, підготовлену Славоміром Менценом, який посів третє місце в першому турі виборів як кандидат від Конфедерації, політики погодилися з чотирма з восьми пунктів декларації.

Разом з тим, політики погодили чотири пункти декларації, яку запропонував Менцен. Тшасковський заявив, що не дозволить відправляти польських солдатів в Україну. Він погодився не підписувати закони про підвищення податків, він також не погодиться на зменшення доступу до готівки і посилення правил володіння зброєю.

Як повідомлялось, заяву про Україну та НАТО Навроцький зробив на початку тижня під час розмови на YouTube-каналі з Менценом і своїм опонентом на виборах - мером Варшави Рафалом Тшасковським, котрого висунув ліберально-демократичний опозиційний блок "Громадянська коаліція". Менцен запропонував обом політикам підписати декларацію, яка складається з восьми пунктів. Два з них стосувалися України: "Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України" та "Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України в НАТО".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою слова Навроцького про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України в НАТО.

Перший тур виборів президента Польщі 18 травня завершився з наступними результатами: Тшасковський випередив Навроцького менше, ніж на один відсоток - 31,4 проти 29,5%. Другий тур пройде 1 червня.