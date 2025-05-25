Інтерфакс-Україна
Події
06:26 25.05.2025

Один загиблий та двоє постраждалих внаслідок ворожої атаки Миколаєва - ДСНС

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Унаслідок ворожої атаки безпілотників Миколаєва загинула одна людина та двоє постраждали, одна людини у важкому стані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Миколаїв: Унаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 м²", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток.

Крім того, зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи.

Між тим, евакуйовано 210 мешканців.

Залучено 45 рятувальників, 9 од. техніки, екстрені служби, Червоний Хрест, поліція.

Піротехніки обстежили 3 локації – небезпечних предметів не виявлено.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43149

Теги: #постраждалі #миколаїв #атака

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