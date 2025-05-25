Чотири людини звернулися по допомогу в Києві - КМВА

Чотири людини звернулися по допомогу в Голосіївському районі, також зафіксовано уламки в Дніпровському, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Так, в Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося пошкодження житлової 5-типоверхівки. Наразі 4 особи звернулися по допомогу.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксоване займання в секторі приватної забудови. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях з пошкодженнями працюють служби.

Наразі низка дронів залітає в повітряний простір столиці з кількох напрямків. Працює ППО.

Начальник ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Дніпровському районі частина ворожого БпЛА впала на приватний житловий будинок. Попередньо без постраждалих.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/11959

https://t.me/tkachenkotymur/1192