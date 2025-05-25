Чотири людини звернулися по допомогу в Києві - КМВА
Чотири людини звернулися по допомогу в Голосіївському районі, також зафіксовано уламки в Дніпровському, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Так, в Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки сталося пошкодження житлової 5-типоверхівки. Наразі 4 особи звернулися по допомогу.
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксоване займання в секторі приватної забудови. Інформація про постраждалих уточнюється.
На місцях з пошкодженнями працюють служби.
Наразі низка дронів залітає в повітряний простір столиці з кількох напрямків. Працює ППО.
Начальник ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Дніпровському районі частина ворожого БпЛА впала на приватний житловий будинок. Попередньо без постраждалих.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/11959
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