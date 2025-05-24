Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині

Через негоду відбулись аварійні відключення двох ЛЕП на Полтавщині, більше 1 тис. абонентів залишилися без світла в 7-ми населених пунктах, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок несприятливих погодних умов відбулося аварійне відключення двох ліній електропередач", - написав він у телеграмі.

За його словами, без світла залишилися 119 юридичних та 1189 побутових споживачів у 7 населених пунктах на території Решетилівської та Красногорівської громад.

Наразі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.