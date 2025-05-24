Сибіга здійснить візит до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Азербайджану 24-25 травня, повідомила пресслужба МЗС.

"24-25 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки, під час якого відбудуться зустрічі на високому рівні та будуть обговорені ключові питання двосторонньої співпраці між Україною та Азербайджаном", - сказано в релізі на сайті відомства.

У рамках візиту Сибіга буде прийнятий президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Міністр також проведе в Баку зустрічі з міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаілом Джаббаровим.

"Основними темами переговорів стануть розширення двосторонніх відносин у політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах у межах стратегічного партнерства між країнами. Окрему увагу сторони приділять обговоренню питань відновлення цивільної та енергетичної інфраструктури в Україні", - сказано в повідомленні.

Міністр також проведе зустрічі з активом української громади Азербайджану та представниками азербайджанського бізнесу.