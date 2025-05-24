Ворог продовжує обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини - Лисак

Російські війська продовжують в суботу обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровської області, є пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА та обстрілював з важкої артилерії. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля й багатоповерхівка, релігійна установа. Люди не постраждали.

Також від атак FPV-дронами потерпав і Синельниківський район – Межівська та Маломихайлівська громади. Понівечені транспортне підприємство і приватний будинок. Минулося без загиблих та поранених.