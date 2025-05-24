У одному з сіл Херсонщини на невідомому боєприпасі підірвалась дитина та постраждали дві жінки - ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Дві жінки постраждали внаслідок необачного поводження з невідомим боєприпасом у одному з сіл Херсонської області в суботу, а також загинула 8-річна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку. Внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", - написав він в телеграмі.

Також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги, зазначив очільник ОВА.