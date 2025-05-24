Очільник Сумської ОВА спростував інформацію про встановлення російського контролю над Юнаківкою

Фото: Генштаб ЗСУ

Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка, яку поширюють прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності, заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Ворог продовжує вести війну не тільки на полі бою, а і поширюючи неправдиві повідомлення про Сумщину через пропагандистські ресурси. Ситуація на кордоні області – контрольована. Збройні сили Україна та усі складові сил оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога", - передає слова Григорова пресслужба ОВА у телеграмі у суботу.

"Інформація про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка, яку сьогодні поширюють прокремлівські ресурси, не відповідає дійсності", - сказав Григоров.