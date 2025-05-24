Інтерфакс-Україна
Події
18:19 24.05.2025

Проросійський Сіміон у Румунії закликав прихильників вийти на вулиці, але сказав, що його там не буде

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Лідер "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон закликав людей вийти на вулиці після програних ним президентських виборів, проте заявив, що сам не братиме участь в таких акціях, оскільки його можуть заарештувати. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

"Я закликаю вас вийти на мирні протести. Звертаю вашу увагу на те, що і за паном Келіном Джорджеску (Проросійський соратник Сіміона – Ред.), і за мною пильно стежать, і кожне наше слово виривається з контексту. Боріться за Румунію, бо вони [влада] справді бояться нас. Робіть це мирно. Я буду це повторювати щоразу, бо вони хочуть посадити нас до в'язниці", – стверджує Сіміон.

"Так, це право румунів виходити на вулиці... Мене там не буде, бо вони [влада] використають це, аби мене заарештувати, оголосити нас поза законом, як вони нам погрожували, і влаштувати кровопролиття", – зазначив діяч.

Раніше повідомлялося, що Сіміон, який програв президентські вибори та безрезультатно намагався оскаржити їх результати у суді, анонсував подальшу боротьбу.

Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона про анулювання результатів голосування у другому турі – її визнали необґрунтованою, рішення остаточне.

Теги: #румунія #сіміон

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