Проросійський Сіміон у Румунії закликав прихильників вийти на вулиці, але сказав, що його там не буде

Лідер "Альянсу за Союз румунів" Джордже Сіміон закликав людей вийти на вулиці після програних ним президентських виборів, проте заявив, що сам не братиме участь в таких акціях, оскільки його можуть заарештувати. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

"Я закликаю вас вийти на мирні протести. Звертаю вашу увагу на те, що і за паном Келіном Джорджеску (Проросійський соратник Сіміона – Ред.), і за мною пильно стежать, і кожне наше слово виривається з контексту. Боріться за Румунію, бо вони [влада] справді бояться нас. Робіть це мирно. Я буду це повторювати щоразу, бо вони хочуть посадити нас до в'язниці", – стверджує Сіміон.

"Так, це право румунів виходити на вулиці... Мене там не буде, бо вони [влада] використають це, аби мене заарештувати, оголосити нас поза законом, як вони нам погрожували, і влаштувати кровопролиття", – зазначив діяч.

Раніше повідомлялося, що Сіміон, який програв президентські вибори та безрезультатно намагався оскаржити їх результати у суді, анонсував подальшу боротьбу.

Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона про анулювання результатів голосування у другому турі – її визнали необґрунтованою, рішення остаточне.