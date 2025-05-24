У Білопіллі Сумської області внаслідок обстрілу поранено чоловіка, пошкоджено понад 10 будинків – ОВА

У результаті чергових обстрілів прикордонних територій Сумської області російськими військами найбільше постраждала Білопільська громада, повідомила Сумська обласна військова адміністрація в п'ятницю.

"Сьогодні внаслідок ворожого удару поранений 76-річний мешканець Білопілля. Чоловік перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні", – йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі Сумської ОВА.

Крім того, вранці внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) сталася пожежа в одному з будинків громади. На момент влучання мешканців в оселі не було.

"Загалом за останню добу ще з десяток будинків у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів", – повідомили в ОВА.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35769