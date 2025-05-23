Інтерфакс-Україна
Події
19:34 23.05.2025

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

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РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав знущанням з усього світу підготовку російському стороною свого тзв "меморандуму" у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню і повідомив про підготовку нових санкційних пакетів.

"Коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Він наголосив, що потрібні припинення вогню, дипломатичні кроки до реального миру, а також "нова і дієва архітектура безпеки". "Об’єднуємо партнерів заради цього. І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно", - сказав президент.

"Сьогодні також була доповідь, ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 19 березня президент України, відповідаючи на запитання про меморандум, який, згідно заяви Путіна, можуть розпочати спільно розробляти Україна з РФ, послався на президента США Дональда Трампа і сказав, що, як він розуміє, "вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору".

"Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку після відповідних сигналів ми, отримавши меморандум або пропозиції Росії, зможемо сформулювати своє бачення", - сказав Зеленський.

На запитання про принципи для української сторони для того, щоб покласти край війні, він сказав, що це припинення вогню, обмін військовополонених, повернення депортованих дітей. При цьому Зеленський відзначив, що йому "невідомі принципи, які хоче закласти російська сторона", і додав, що "вони навіть не хоч знають, що ж саме вони хочуть".

Старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова в розмові з журналістами заявила, що розпливчастий меморандум, до якого нещодавно закликав Путін, - це не більше ніж спосіб запропонувати Трампу щось таке, що президент США зможе назвати російською поступкою. Вона вважає, що Кремль може використати це, щоб проштовхнути пункти про припинення західної військової допомоги Україні, а також про відмову Києва від претензій на окуповані території. За її словами, російський диктатор упевнений у тому, що США схилятимуть Україну до виконання деяких вимог Москви.

 

Теги: #мир #санкції #рф #президент

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