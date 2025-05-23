Інтерфакс-Україна
Події
15:27 23.05.2025

Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

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Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у відповідь на заяви колективу Національного заповідника "Софія Київська" про тиск з боку відомства заявив, що не відчуває наявність такого тиску.

"Якщо вони запевняють (що відчувають тиск - ІФ-У), то вони його відчувають. Я цього тиску не відчуваю", - сказав він журналістам у пʼятницю в Києві.

Міністр підкреслив, що є комісія з перевірки діяльності заповідника, і вона надасть свої висковки.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Нелею Куковальською, а також заявив, що останні півроку колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонено гендиректора заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури в свою чергу заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжить відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

Теги: #софія_київська #точицький

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