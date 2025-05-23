ССО ЗСУ уразили важливий об’єкт російського ВПК – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що ПАТ "Енергія" – один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

"Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – зазначили в Генштабі.