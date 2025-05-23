Інтерфакс-Україна
Події
15:08 23.05.2025

ССО ЗСУ уразили важливий об’єкт російського ВПК – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
ССО ЗСУ уразили важливий об’єкт російського ВПК – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

У ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що ПАТ "Енергія" – один з найбільших в рф виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

"Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – зазначили в Генштабі.

Теги: #впк #липецька_область #пат_енергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 21.05.2025
Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

19:57 08.05.2025
Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

18:15 07.05.2025
Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

Дрони СБУ завдали удару по ключових оборонних заводах РФ "Базальт" та "Сплав" - джерело

10:01 07.05.2025
В російських Саранську та Тулі атаковані підприємства ВПК

В російських Саранську та Тулі атаковані підприємства ВПК

21:42 17.04.2025
50 випробувань нових БпЛА та іншої техніки проведено на "Залізному полігоні" з початку року - Сметанін

50 випробувань нових БпЛА та іншої техніки проведено на "Залізному полігоні" з початку року - Сметанін

ВАЖЛИВЕ

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

Масштабний обмін військовополоненими між Україною та РФ ще не завершено - джерела

У Генштабі ЗСУ роз'яснили позицію щодо заміни командира 59-ї ОШБр

Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

Очільник КМВА назвав фейком повідомлення про посилення мобілізаційних заходів у столиці

ОСТАННЄ

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку - прокуратура

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Суддя на мотоциклі в м. Дніпро на смерть збив пішохода - ДБР

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

Точицький про заяви щодо тиску на "Софію Київську": я цього тиску не відчуваю

Основними сферами інтересу румунських компаній в Україні є будівельна галузь, ІТ-сектор та архітектура - CCBRU

Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

У МЗС України відповіли на слова радника Путіна про нібито все ще існування СРСР: Досить радянсько-ностальгічної нісенітиці

Президент України присвоїв звання Героя України Євгену Шаблу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА