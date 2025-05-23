Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації ударний безпілотний комплекс "Білий вовк"

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк", повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі", – йдеться в повідомленні Міноборони України.

Як зазначили у Міноборони, комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У його комплекті, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.