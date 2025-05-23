США поставлять Естонії велику партію ракет для ПТРК Javelin

Державний департамент США схвалив продаж Естонії партії ракет для переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму $296 млн, повідомило Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону (DSCA).

"Уряд Естонії запросив купівлю 800 ракет FGM-148F Javelin і додаткових 72 легких командно-пускових установок Javelin (LwCLU)", - йдеться в повідомленні.

До пакета постачання будуть також включені запасні компоненти, набори інструментів і супутнє обладнання, контракт включатиме технічну допомогу та навчання.

У DSCA наголосили, що поставка "підвищить здатність Естонії протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши надійну силу, здатну стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО, ... сприятиме досягненню мети щодо поліпшення національної та територіальної оборони, а також взаємодії з силами США і НАТО".