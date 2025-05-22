Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

Технологічні сили України звернулися у четвер, 22 травня, з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського із закликом зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння.

Під час форуму "Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі" було презентовано лист до президента України із закликом підтримати ухвалення державного рішення про фактичне зняття заборони на контрольований експорт українського озброєння; забезпечити політичну та інституційну підтримку для створення прозорих процедур експортного контролю; а також стати головним адвокатом українських оборонних інновацій на міжнародній арені.

Під час форуму відкритий лист підписали представники оборонних підприємств, партнери ТСУ та представники громадськості.

"Ми, представники української оборонно-промислової галузі, звертаємося до вас як до Верховного головнокомандувача, глави держави та головного дипломата країни, з відкритим зверненням щодо питання стратегічного значення для безпеки, економіки та міжнародної суб’єктності України", - йдеться у листі.

Представники української оборонно-промислової галузі вважають, що вкрай необхідно зняти заборону на контрольований і прозорий експорт надлишкового українського озброєння до країн-партнерів.

"У цьому контексті, "експорт безпеки" — це не лише про продаж озброєння. Це про передачу стандартів, рішень, досвіду, які довели свою ефективність в умовах сучасної війни. Це про формування глобальної архітектури безпеки, в якій Україна — більше не об’єкт, а повноправний суб’єкт, досвідчений фахівець та надійний партнер", – йдеться у листі.

Українські виробники наголосили, що оборонно-промисловий комплекс України, який еволюціонує в умовах постійного бойового застосування, вже створює технології, які шукає світ.

"Сьогоднішнє рішення — це не лише про розвиток галузі. Це про формування стратегічної ролі України як експортера безпеки, здатного посилювати партнерів і розбудовувати нову систему глобальної оборони. Зняття заборони контрольованого експорту озброєння сприятиме економічному зростанню України через нові робочі місця, інвестиції та збільшення валютних надходжень", - закликали ТСУ.

Водночас у листі наголошується, що зволікання з цим рішенням може призвести до втрати шансів стати ключовим постачальником оборонних технологій на глобальному ринку.

"Настав час продемонструвати, що Україна здатна бути не лише стороною, яка отримує міжнародну підтримку, а й повноцінним партнером, що експортує безпеку через співпрацю, технології та власний досвід. Ми віримо у вашу політичну волю, у ваше розуміння історичної відповідальності й у Вашу здатність зробити цей крок — заради держави, заради виробників, заради Перемоги", - йдеться у листі.