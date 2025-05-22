Інтерфакс-Україна
Події
20:56 22.05.2025

ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

2 хв читати
ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

У Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відкрилася фотовиставка Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, присвячена Дню Героїв.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на фотовиставці представлені реальні кадри з життя українських героїв - спецпризначенців ГУР, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, ризикуючи життям заради свободи та безпеки України.

1

Зокрема, у заході взяли участь бійці спецпідрозділу "Артан Х", залучені до бойових операцій на найскладніших напрямках. Крім того, були присутні ліцеїсти військових ліцеїв, які мріють про шлях захисника.

У ГУР підкреслили, що ця виставка "не лише про війну, а про мужність, побратимство і той вогонь, що не згасає, поки жива Україна". На виставці презентували 25 фотографій, кожна з яких - "історія успіху, вдалої спецоперації, порятунку побратима", наголосили в ГУР.

2

"Ці знімки ― це не просто моменти з фронту, це портрети героїзму. Наші спецпризначенці це ті, хто першими заходять у найнебезпечніші точки, ті, про кого часто не говорять на весь голос, але без яких неможлива наша перемога", ― сказала організаторка виставки, військовослужбовиця ГУР Ольга Мосьондз, додавши, що "кожна фотографія показує героїзм, сміливість наших захисників".

На одному із представлених фото - "Мамо, я живий!" - зображений боєць штурмового підрозділу "Артан Х" із позивним "Альпініст", що записує повідомлення мамі з військового госпіталю після поранення.

Крім того, "Альпініст" особисто відвідав відкриття виставки та розповів присутнім ліцеїстам та курсантам історію моменту, зафіксованого під час операції на Запорізькому напрямку взимку 2025 року.

Відвідати експозицію можуть усі охочі ― фотовиставка ГУР МО України триватиме протягом двох тижнів у Будинку офіцерів ЗСУ в Києві.

3

Теги: #фотовиставка #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 08.05.2025
В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

22:00 30.04.2025
Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо ймовірних дій ворога

Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо ймовірних дій ворога

20:12 16.04.2025
Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

17:43 14.04.2025
Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

Окупанти стали частіше використовувати отруйні гази в Запорізькій області – ГУР

12:52 20.06.2024
30 років роботи в Україні: УВКБ ООН відкрило фотовиставку, присвячену підтримці людей в Україні

30 років роботи в Україні: УВКБ ООН відкрило фотовиставку, присвячену підтримці людей в Україні

13:09 17.02.2023
У Києві відбудеться фотовиставка про діяльність ТЧХУ під час війни

У Києві відбудеться фотовиставка про діяльність ТЧХУ під час війни

09:50 25.11.2020
У Києві відкрилася фотовиставка про історію життя німкені, яка переїхала в Україну після Першої світової та загинула в радянському таборі

У Києві відкрилася фотовиставка про історію життя німкені, яка переїхала в Україну після Першої світової та загинула в радянському таборі

18:25 03.10.2019
Зеленський із дружиною взяли участь у відкритті фотовиставки до річниці трагедії у Бабиному Яру

Зеленський із дружиною взяли участь у відкритті фотовиставки до річниці трагедії у Бабиному Яру

21:14 15.01.2018
До відома: про відкриття 16 січня в кулуарах ВР фотовиставки пам'яті Аміни Окуєвої "АМІНА: ЖИТТЯ"

До відома: про відкриття 16 січня в кулуарах ВР фотовиставки пам'яті Аміни Окуєвої "АМІНА: ЖИТТЯ"

14:58 08.05.2017
Порошенко в Києві відкрив фотовиставку українських захисників "Четверте покоління"

Порошенко в Києві відкрив фотовиставку українських захисників "Четверте покоління"

ВАЖЛИВЕ

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

ОСТАННЄ

Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

Продюсер Бардаш засуджений до 10 років позбавлення волі за підтримку російської агресії проти України

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

Єврокомісар з питань оборони обговорив із Залужним еволюцію воєнних дій

Глави МЗС України та Канади обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії

Рада Європи проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Учасники дебатів у британському парламенті закликали свій уряд посилити санкції на причетних до викрадення українських дітей

Сибіга обговорив з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд шляхи досягнення справедливого і всеосяжного миру для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА