ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

У Центральному будинку офіцерів Збройних сил України відкрилася фотовиставка Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, присвячена Дню Героїв.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" на фотовиставці представлені реальні кадри з життя українських героїв - спецпризначенців ГУР, які щодня виконують найскладніші бойові завдання, ризикуючи життям заради свободи та безпеки України.

Зокрема, у заході взяли участь бійці спецпідрозділу "Артан Х", залучені до бойових операцій на найскладніших напрямках. Крім того, були присутні ліцеїсти військових ліцеїв, які мріють про шлях захисника.

У ГУР підкреслили, що ця виставка "не лише про війну, а про мужність, побратимство і той вогонь, що не згасає, поки жива Україна". На виставці презентували 25 фотографій, кожна з яких - "історія успіху, вдалої спецоперації, порятунку побратима", наголосили в ГУР.

"Ці знімки ― це не просто моменти з фронту, це портрети героїзму. Наші спецпризначенці це ті, хто першими заходять у найнебезпечніші точки, ті, про кого часто не говорять на весь голос, але без яких неможлива наша перемога", ― сказала організаторка виставки, військовослужбовиця ГУР Ольга Мосьондз, додавши, що "кожна фотографія показує героїзм, сміливість наших захисників".

На одному із представлених фото - "Мамо, я живий!" - зображений боєць штурмового підрозділу "Артан Х" із позивним "Альпініст", що записує повідомлення мамі з військового госпіталю після поранення.

Крім того, "Альпініст" особисто відвідав відкриття виставки та розповів присутнім ліцеїстам та курсантам історію моменту, зафіксованого під час операції на Запорізькому напрямку взимку 2025 року.

Відвідати експозицію можуть усі охочі ― фотовиставка ГУР МО України триватиме протягом двох тижнів у Будинку офіцерів ЗСУ в Києві.