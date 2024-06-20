30 років роботи в Україні: УВКБ ООН відкрило фотовиставку, присвячену підтримці людей в Україні

Агентство ООН у справах біженців відкриває фотовиставку, що висвітлює основні віхи трьох десятиліть роботи з людьми, переміщеними або постраждалими внаслідок війни в Україні.

20 червня 2024

20 червня з нагоди Всесвітнього дня біженців Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкриває фотовиставку в Музеї історії міста Києва, яка згодом подорожуватиме всією країною, таким чином відзначаючи 30-річчя діяльності та досягнень в Україні.

На виставці «Зберігаємо НАДІЮ вдалині від ДОМУ» представлено 30 фото, які відображають ключові віхи 30-річної діяльності УВКБ ООН в Україні: від підтримки репатріації кримських татар на батьківщину в 1990-х до допомоги вимушено переміщеним людям та тим, хто постраждав від 10 років війни.

Відвідувачі зможуть прослухати аудіоісторії людей, яких УВКБ ООН підтримувало останні 30 років, а також розповіді Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді та посла доброї волі УВКБ ООН американського актора Бена Стіллера.

Історії з перших вуст дають уявлення про неймовірну стійкість та мужність людей, які були вимушені покинути свої домівки й громади, аби врятувати свої життя, знайти безпечний прихисток та рішення для своєї ситуації.

«У цій фотовиставці ми прагнемо розповісти про три десятиліття нашої роботи задля та спільно з народом України. Усі ці роки ми забезпечували надання послуг у сфері соціально-правового захисту, гуманітарної допомоги й довгострокових рішень для вимушено переміщених, постраждалих від війни, осіб, які повертаються до місць походження, та людей без громадянства по всій країні. УВКБ ООН дуже вдячне за тісне партнерство та співпрацю з урядом України, органами державної влади, регіональними та місцевими громадами впродовж цих років. Ми пишаємося тим, що мали нагоду працювати зі сміливими й стійкими людьми в Україні та заради них. Cтикаючись із загрозами, болем та викликами, вони виявляли мужність та винахідливість, і це продовжує надихати й мотивувати нас щодня у нашій роботі, коли ми втілюємо програми у сферах захисту, житла та відновлення, аби зберегти надію та віру в те, що Україна є країною, до якої можна повернутися, у якій можна залишитися, побудувати домівку та майбутнє», – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

«Наш Уряд визнає людей найвищим пріоритетом. Важливо підтримувати їх під час переміщення та створювати умови для їхнього повернення. Тісне партнерство між Урядом України та УВКБ ООН відіграє вирішальну роль у наданні допомоги мільйонам українців, які постраждали від війни Росії. Підтримка, спрямована на відновлення та реконструкцію України, безпосередньо сприяє поверненню переміщених українців додому. Разом ми прагнемо забезпечити людям захист і допомогу, яких вони потребують, прокладаючи шлях до безпечного та гідного повернення. Також важливо підтримувати українців у збереженні їхньої ідентичності та культурної спадщини в ці складні часи. Ця виставка відзначає наші спільні зусилля протягом останніх трьох десятиліть і підкреслює нашу відданість продовженню цієї життєво важливої роботи», – наголосив перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

«В умовах війни тема біженців та вимушеного переміщення вже для багатьох з нас стала буденністю, але все ще залишається актуальною та вимагає уваги. У виставкових проєктах Музею історії міста Києва ми вже неодноразово мовою мистецтва говорили про те, як війна продовжує справляти щоденний руйнівний вплив на життя українців, а цією виставкою хочемо наголосити на тому, що людям, які рятуються від війни, необхідна підтримка та повернення надії на їхнє щасливе майбутнє. Спільними зусиллями ми зможемо привернути увагу світу до мужності й стійкості тих, хто був змушений залишити свої домівки та заново будувати своє життя через повномасштабне вторгнення Росії в Україні», – зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

У 1994 році УВКБ ООН розпочало діяльність в Україні, підтримавши репатріацію кримських татар, які були масово депортовані у часи Другої світової війни. Також УВКБ ООН співпрацювало з урядом України, щоб започаткувати процедуру отримання статусу біженця. Це дало змогу понад 2 тисячам біженців з інших країн, зокрема Афганістану, Ірану та Сирії, знайти безпечний прихисток та нову домівку в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року Агентство підтримало 4,3 млн людей у 2022 році через різні гуманітарні програми та програми з відновлення; 2,63 млн у 2023 році, а у 2024 році надало понад 857 тисяч різних послуг людям, постраждалим від війни по всій країні.

Виставка буде відкрита для широкого загалу з 21 по 30 червня в Музеї історії міста Києва за адресою вул. Богдана Хмельницького 7, м. Київ.

Години роботи: 12:00-19:00 (середа-неділя)

Вхід вільний

Для ЗМІ: Ірина Тимчишин, спеціалістка УВКБ ООН із питань комунікацій, [email protected], 38 050 474 35 12