Інтерфакс-Україна
Події
16:45 22.05.2025

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

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Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин
Фото: Харківська ОВА

Розроблений у Харкові інженерний комплекс дистанційного розмінування ГАРТ 5100 успішно пройшов випробування та державну сертифікацію і виходить у серійне виробництво, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"До кінця року планується виготовити 16 таких машин", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Синєгубова, ГАРТ 5100 вже використовується на замінованих територіях. Він знешкоджує різні типи мін та інші вибухонебезпечні предмети шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою на глибині до 300 міліметрів.

"Завдяки ретельній обробці ґрунту ГАРТ 5100 забезпечує високу ефективність та безпеку. Машина здатна очищати понад 2 га на день. Керується дистанційно на відстані від 600 метрів", - підкреслив Синєгубов.

За його інформацією, розробка комплексу почалася у 2023 році з робочої групи, створеної Харківською ОВА для проєктування першої української машини розмінування. Проєкт реалізувала харківська компанія "XTI Engineering".

Синєгубов також нагадав, що Харківська область є однією з найбільш замінованих в Україні: 36% її території було під російською окупацією, а з урахуванням зони ведення активних бойових дій потенційно замінованими є близько 60% регіону.

Теги: #гарт #розмінування

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