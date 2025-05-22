Інтерфакс-Україна
Події
08:11 22.05.2025

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

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Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Російські війська в ніч на четвер обстріляли Дніпропетровську область, пошкоджене промислове підприємство, лінії електропередач та приватні будинки, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Вночі російська армія спрямувала на область безпілотники. 11 з них збили оборонці неба. Люди не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач.

По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами, скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали Нікополь й Марганецька громада. Понівечені 4 приватні будинки та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.

По Межівській громаді Синельниківського району противник поцілив дроном-камікадзе. Потрощене авто.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

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