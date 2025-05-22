Окупанти за добу втратили 870 осіб та 99 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 870 окупантів, 4 танка, 5 бронемашин, 32 артсистеми, 105 БПЛА, а також 99 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 977650 (+870) осіб, танків ‒ 10839 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5) од, артилерійських систем – 28122 (+32) од, РСЗВ – 1388 (+0) од, засоби ППО ‒ 1167 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99) од, спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.