Інтерфакс-Україна
Події
23:14 21.05.2025

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак скоординував позиції щодо переговорів про досягнення миру з дипломатичними представниками лідерів держав Північної Європи та Балтії, повідомила пресслужба глави держави.

Єрмак зазначив, що першим кроком після переговорів із російською стороною має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Друге – це визначення місця проведення наступної зустрічі з представниками РФ.

Очільник Офісу президента поінформував про перемовини в Стамбулі, зустрічі президента України в Італії та Ватикані, а також про розмову Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європи.

Під час розмови також приділили увагу подальшому санкційному тиску на РФ за затягування війни з її боку.

Джерело: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-skoordinuvav-iz-radnikami-lideriv-derzhav-pivn-97993

Теги: #переговори #полонені #рф

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