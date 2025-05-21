Міноборони відновило постачання авіаційного пального від іноземних партнерів для потреб Сил оборони
Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони за сприяння Міністерства оборони України.
Як повідомляє українське оборонне відомство у середу, це стало можливим завдяки роботі Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони. Його фахівці у взаємодії з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.
"Завдяки цим заходам Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон", - йдеться в повідомленні.
Цьому також сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.