Інтерфакс-Україна
Події
15:54 21.05.2025

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

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Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

В Сполучних Штатах 62% опитаних в травні дорослих виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати військову допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії, свідчать дані опитування, проведені компанією з маркетингових досліджень та аналітики Harvard CAPS/Harris Pol.

"62% виборців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та накласти санкції на Росію (демократи: 71%; республіканці: 59%; незалежні: 56%)", - повідомляють на сайті компанії.

Крім того, 64% виборців вважають, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією, в тому числі більшість серед усіх партій.

Також за даними опитування, 66% виборців вважають, що Володимир Путін "грає в ігри і затягує час" для США і Заходу, тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити війну.

Водночас 59% виборців вважають, що Трамп не був достатньо жорстким у відносинах з Путіним і росіянами. Виборці розділилися 50 на 50 щодо того, чи задоволені вони переговорами Трампа щодо досягнення миру між Україною та Росією: 79% республіканців задоволені, а 76% демократів і 55% незалежних не задоволені.

Опитування проводилося онлайн на території США 14-15 травня 2025 року серед 1 903 зареєстрованих виборців компаніями The Harris Poll та HarrisX.

Теги: #опитування #трамп

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