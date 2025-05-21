У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

У четвер, 22 травня, у західних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

"22 травня вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.