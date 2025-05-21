Інтерфакс-Україна
Події
13:08 21.05.2025

В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

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В Україні найближчими днями буде тепло, в деяких областях – дощі та грози

В четвер в Україні без опадів, вдень у західних, Вінницькій, місцями Житомирській та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві 22 травня без опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час спостережень в Києві найвища температура вдень була 32,0° в 2007р., найнижча вночі 1,7° морозу в 1917р..

У п'ятницю, 23 травня, в Україні у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Одеській областях помірні, вдень в Карпатах значні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-східний у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°; на заході країни 13-18°.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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