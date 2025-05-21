Інтерфакс-Україна
Події
12:11 21.05.2025

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

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Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок атаки 10 безпілотниками уражено Болхівський завод напівпровідникових приладів (Орловська обл.), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області РФ. Підтверджено досягнення району цілі 10 дронами. Зафіксовано пожежу", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграмі.

Військові наголошують, що це підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Теги: #завод #впк #орловська_область #ураження

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