Інтерфакс-Україна
Події
05:43 21.05.2025

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на РФ після розмови з Володимиром Путіним, натомість він виявив намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, повідомляє видання The New York Times.

За інформацією видання, Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленськом і європейськими лідерами сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни.

За словами шести чиновників, знайомих з обговоренням, Трамп також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

"Політика адміністрації Трампа з самого початку полягала в тому, щоб чинити на жертву – Україну, а не на агресора – Росію", – заявила експосол США в Україні Бріджит Брінк.

Чиновник Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як Трамп "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/05/20/us/politics/trump-ukraine-russia.html

Теги: #санкції #трамп #рф

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