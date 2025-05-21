Інтерфакс-Україна
Події
04:56 21.05.2025

Ректор луцького вишу про відрахуванн 1000 студентів: Хотіли не вчитися, а відстрочку

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Луцький національний технічний університет (ЛНТУ) у вересні 2024 року відрахував понад 1000 студентів — оскільки, після зміни законів здобувачі другої або третьої вищої освіти позбулися права на відстрочку від мобілізації, заявила ректор Луцького НТУ Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media.

За її словами, після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну деякі чоловіки вирішили здобути у виші другу або третю вищу освіту, сподіваючись на відстрочку від мобілізації.

"Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш узяти цю людину, тому що вона пройшла етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати", — зазначила Вахович.

Однак, як нагадала ректорка ЛНТУ, 2024 року держава позбавила здобувачів другої чи третьої освіти права на відстрочку — і це одразу позначилося на кількості студентів.

"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів — ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не нададуть. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не стільки вчитися, скільки цю відстрочку", — сказала Вахович.

Джерело: https://insider-media.net/news/chomu-v-lutskomu-ntu-vidrakhuvaly-ponad-1000-studentiv

Теги: #мобілізація #луцьк #відрахування #університет

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