Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до 18-го пакету санкції проти РФ

Україна виступає за внесення до 18-го санкційного пакету Євросоюзу санкції стосовно "російської нафти, інфраструктури торгівлі енергоресурсами, банків й фінансових схем", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й санкційний пакет. Це крок у правильному напрямі. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - написав він у телеграмі у вівторок.

Зеленський зазначив, що з фон дер Ляєн обговорив підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу. "Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, відповідно, найбільш корисно для миру. Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення", - додав він.

"Також детально обговорили вчорашню розмову з президентом Трампом і нашу спільну дипломатичну роботу з партнерами. Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо", - повідомив президент України.

Раніше повідомлялося, що фон дер Ляєн після розмови з президентом Зеленським також наголосила на необхідності посилення тиску на РФ.