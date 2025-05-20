РФ формує на окупованих територіях проросійські "козацькі товариства" для контролю за населенням - ISW

Росія реєструє проросійські козацькі організації на окупованій Україні, щоб сприяти інтеграції окупованих територій до російської адміністративної та військової сфери, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 19 травня.

За інформацією аналітичного центру ще у у серпні 2023 року Росія офіційно створила Південно-Західне управління Федерального агентства у справах національностей (ФАДН) для нагляду за національною та етнічною політикою на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Виконувач обов'язків керівника Південно-Західного управління Сергій Мілдзіхов зазначив в інтерв'ю у квітні 2025 року, що Росія розробила правовий механізм формування козацьких товариств на окупованій Україні та зареєструвала 10 козацьких товариств в окупованій частині Луганської області, вісім на окупованій території Донецької області, вісім на окупованій теритьорії Херсонської області та три на окупованій території Запорізької області", - інформує ISW у звіті.

Російські окупаційні чиновники також помітно використовують козацькі товариства для індоктринації та мілітаризації жителів окупованої України. Козацькі бойові підрозділи активно діють по всій лінії фронту в Україні та вербують жителів окупованої України для служби в різних козацьких формуваннях. Представники козацьких товариств також навчають школярів проросійським військово-патріотичним ідеалам та проводять курси військової підготовки для молоді, щоб підготувати їх до майбутньої служби в козацьких формуваннях та російській армії.

"ISW раніше повідомляла про зусилля Росії щодо створення відділень Всеросійського козацького товариства по всій окупованій Україні та оцінювала, що козацькі товариства частково покликані збільшити мобілізаційний резерв Росії, а також поширювати проросійські військово-патріотичні ідеали в окупованих громадах з активними козацькими організаціями", - зазначають експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-occupation-update-may-19-2025