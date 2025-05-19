Інтерфакс-Україна
Події
22:30 19.05.2025

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

1 хв читати
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Туреччина, Ватикан та Швейцарія розглядаються як майданчики для перемовин з РФ, США та країнами Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що це позитив з нашої розмови - ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі, ще раз зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні, Америка, Україна, Росія і європейські… країни, які зараз звучали, і плюс Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватиканії або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так, як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

"Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше, питання не про комфорт, питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", - додав він.

Теги: #сша #перемовини #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 19.05.2025
Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

Зеленський закликає не розмивати пропозицію про припинення вогню та посилити санкції проти РФ за відмову від нього

23:12 19.05.2025
Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

23:11 19.05.2025
Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

Зеленський про обмін військовополонених: Україна не підтримує підходу міняти дітей на військових

23:06 19.05.2025
Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

Зеленський впевнений у запровадженні Європою санкцій проти РФ, і що з США треба працювати, щоб вони зробили те ж саме

23:01 19.05.2025
Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

22:56 19.05.2025
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

22:49 19.05.2025
Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

22:41 19.05.2025
Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

22:41 19.05.2025
Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

22:33 19.05.2025
Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

Трамп та Путін не обговорювали часові рамки можливого припинення вогню між Росією та України – помічник Путіна

Харківський шпиталь продовжує збір на комп'ютерний томограф, попри обіцянку МОЗ замінити зіпсований

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

Мелоні позитивно оцінила результати розмови Трампа з Путіним і позицію Ватикану

Стубб поговорив з Трампом після його розмови з Путіним: тісні відносини між США і Європою тривають

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

Трамп узгодив із Зеленським позиції перед розмовою з Путіним - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА