Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

Туреччина, Ватикан та Швейцарія розглядаються як майданчики для перемовин з РФ, США та країнами Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та розмови Трампа з Володимиром Путіним.

"Я вважаю, що це позитив з нашої розмови - ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі, ще раз зустрічі всіх команд. Хочемо на високому рівні, Америка, Україна, Росія і європейські… країни, які зараз звучали, і плюс Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватиканії або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так, як всі три країни, всі три майданчика, вони всі хороші", - сказав Зеленський під час брифінгу у понеділок ввечері.

"Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше, питання не про комфорт, питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь", - додав він.