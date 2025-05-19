Інтерфакс-Україна
Події
21:26 19.05.2025

Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

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Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за розмову з Путіним

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на зміст розмови Трампа й Путіна, про який її і ще кількох членів Коаліції охочих поінформував сам Дональд Трамп. Фон дер Ляєн розмістила свій коментар на платформі X у понеділок увечері.

"Гарна розмова з президентом Дональдом Трампом разом з президентом Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Джорджією Мелоні, президентом Александром Стуббом, канцлером Фрідріхом Мерцом, та президентом Володимиром Зеленським аби отримати інформацію про його (Трампа – ІФ-У) телефонну розмову з президентом Путіним", - написала фон дер Ляєн на платформі X.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за його невтомні зусилля, спрямовані на припинення вогню в Україні. Важливо, що США залишаються залученими. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні тривалого миру в Україні", - додала очільниця Європейської Комісії.

 

 

Теги: #путін #реакція #трамп #єс

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