Білий дім проінформує про результати перемовин Трампа з Путіним та Зеленським – речниця

Білий дім підтверджує плани президента США Дональда Трампа провести телефонну розмову з Володимиром Путіним у понеділок в 17:00 за Києвом, після чого Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

"Президент буде розмовлятиме з Путіним о 10 годині (за Вашингтоном). Він планує зателефонувати президенту Зеленському, коли ця розмова завершиться. Я не хочу випереджати ці дуже важливі розмови, але, звичайно, ви почуєте (про результати) безпосередньо від президента або від мене після того, як ці розмови завершаться сьогодні", - сказала речниця Білого Дому Керолайн Левітт під час пресбрифінгу у понеділок.

На уточнююче запитання щодо мети цих розмов, вона нагадала, що Трамп досить чітко висловив своє ставлення до обох сторін у цій війні, і він хоче, щоб ця війна завершилася.

На питання про зустріч Зеленського із віце-президентом США Джей Ді Венсом у Римі у неділю Левітт зазначила, що це була гарна та продуктивна зустріч.