Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії, що пройшли 18 травня, та запросив його до України.

"Говорив із новообраним Президентом Румунії Нікушором Даном. Привітав із перемогою на президентських виборах. Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

"Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", - наголосив очільник держави.

"Запросив Нікушора Дана приїхати до України. Також обговорили найближчі можливості зустрітися", - додав він.