Дощі, подекуди з грозами, прогнозуються в Україні у вівторок

У вівторок, 20 травня, на переважній частині України очікується дощова погода, подекуди з грозами, вночі досить прохолодно, вдень 12-17° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

"Короткочасні дощі (у західних і північних областях місцями), у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.",- йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у понеділок.

Температура вночі 4-9°, у південно-східній частині 8-13°; вдень 12-17°, в Карпатах 5-10°.

У Києві 20 травня - місцями короткочасний дощ, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 травня найвища температура вдень була 32,5 в 1996р., найнижча вночі 1,1 в 1943р.

У середу, 21 травня, у східних та південно-східних областях вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ; на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

У Києві 21 травня опади не прогнозуються, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 9-11° тепла, вдень 20-22°.