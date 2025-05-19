Інтерфакс-Україна
Події
11:44 19.05.2025

СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

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СБУ запобігла теракту біля ТЦК у Києві, для якого ворог завербував підлітка

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві: затримано 17-річного хлопця, який готував підрив адміністативної будівлі столичного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ інформує, що затриманий неповнолітній уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. "Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з фсб та повідомив йому про готовність до виконання завдань", - зазначає СБУ.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію: фігурант отримав від ФСБ нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.

"Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної цілі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою.

Теги: #тцк #запобігання #теракт

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