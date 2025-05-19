Інтерфакс-Україна
Події
07:31 19.05.2025

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1040 окупантів, 1 танк, 5 бронемашин, 29 артсистем, 118 БПЛА, а також 88 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 974770 (+1040) осіб, танків ‒ 10833 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од, артилерійських систем – 28009 (+29) од, РСЗВ – 1387 (+0) од, засоби ППО ‒ 1167 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118), крилаті ракети ‒ 3197 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од, спеціальна техніка ‒ 3892 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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