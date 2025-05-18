До складу нацжурі "Євробачення-2025" увійшли Шуров, MÉLOVIN, Шоптенко, Tayanna, Чхартішвілі-Зацаринна

До складу національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" в Базелі (Швейцарія) увійшли засновник проєкту "Pianoбой" Дмитро Шуров, співак MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna і генеральна продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

"Головою журі став Дмитро Шуров, який отримав найбільшу кількість голосів під час опитування. Загалом у голосуванні взяли участь понад 87 тис. українців", - повідомили в "Суспільному".

За правилами конкурсу, національне журі складається з п'яти осіб, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування в "Дії".

Таким чином, до національного журі увійшли: засновник проєкту "Pianoбой", музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення" 2023 і 2024 років Дмитро Шуров, співак, представник України на "Євробаченні-2018" MÉLOVIN, хореографка-постановниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna, генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

Як повідомлялося, фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird Of Pray.

До складу національного журі на "Євробачення-2024" входили співачка Alyosha, продюсерка Ірина Горова, керівник танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко, креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска" Костянтин Томільченко та засновник і автор музичного медіа Bezodnya Music Макс Нагорняк.

Джерело: https://corp.suspilne.media/novyny/47852-avstriya-peremogla-na-yevrobachenni-2025-ukrayina-posila-9-miscze/