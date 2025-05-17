Інтерфакс-Україна
Події
15:28 17.05.2025

Літак Зеленського вилетів з Жешува до Рима

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Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" вилетів об 15:10 суботи з польського Жешува в напрямку Рима, куди має прибути о 16:56, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

При цьому невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

Про плани голови держави відвідати Італію не повідомлялося.

Але у п'ятницю, 16 травня, Папа Римський Лев XIV заявляв про готовність надати Ватикан як місце зустрічей представників України та РФ після того, як переговори у Стамбулі продемонстрували свою неефективність. "Папа має намір, можливо, надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - сказав держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін.

Зеленський подякував понтифіку за готовність "взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі". Ні про які дати можливих зустрічей мова не йшла.

Теги: #літак #рим #зеленський

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