Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

Фото: ДСНС

Україна звертається із закликом до країн-партнерів застосувати максимальний тиск на РФ, щоб змусити її припинити вбивства, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи удар російських окупантів по автобусу під Білопіллям Сумської області, який забрав життя дев'ятьох мирних жителів.

"Це черговий воєнний злочин рф, за який має прийти відповідальність. Потрібні реальні дії для завершення війни. Необхідно застосувати весь тиск на росію, щоб припинити загибель людей. Закликаємо до цього партнерів", - написав Шмигаль в Телеграм у суботу.

Як повідомлялося, о 6:17 суботи ворог завдав удару БпЛА "Ланцет" по мікроавтобусу, який їхав з прифронтового Білопілля до Суми. Голова Білопільської громади повідомив, що автобус виконував евакуаційний рейс, інші джерела називають автобус рейсовим. Внаслідок удару дев'ять людей загинули і семеро отримали поранення. В місті оголошена триденна жалоба.