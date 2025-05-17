Інтерфакс-Україна
Події
11:46 17.05.2025

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

1 хв читати
Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до запровадження сильних санкцій до РФ, щоб змусити російську сторону до дипломатичних кроків до завершення війни.

"Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії", - написав Зеленський в Телеграм, коментуючи удар російських окупантів по автобусу під Білопіллям Сумської області в суботу вранці, який забрав життя дев'ятьох мирних жителів.

За його словами, у п'ятницю "була можливість припинити вогонь", але РФ "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі".

"Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", - додав Зеленський.

Теги: #зеленський #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 17.05.2025
Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

11:42 17.05.2025
Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

22:14 16.05.2025
Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

Україна й Чорногорія діятимуть спільно як кандидати на вступ до ЄС – Зеленський

21:00 16.05.2025
Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

Зеленський та прем’єр Болгарії обговорили безпекові питання та співпрацю в енергетичній сфері

20:31 16.05.2025
Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

Зеленський та прем'єр Швеції обговорили посилення тиску на РФ та подальші спільні дії

20:23 16.05.2025
Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

Зеленський, Ляєн та Кошта обговорили посилення тиску на РФ задля досягнення припинення вогню

18:19 16.05.2025
Зеленський у Тирані зустрівся з президенткою Молдови Санду

Зеленський у Тирані зустрівся з президенткою Молдови Санду

15:25 16.05.2025
Якщо російська делегація виявиться неспроможною, світ має відреагувати санкціями – Зеленський

Якщо російська делегація виявиться неспроможною, світ має відреагувати санкціями – Зеленський

15:20 16.05.2025
Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

Зеленський: потрібно побудувати хоча б мінімальну довіру через обмін військовополоненими і повернення дітей

18:18 15.05.2025
Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

Співвідношення жертв атаки російського дрона в Сумській області по рейсовому автобусу змінилося: дев'ятеро загиблих і четверо поранених

ОСТАННЄ

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Учасники гурту Ziferblat вболівають на "Євробаченні-2025" за виконавців з Португалії, Литви і Латвії

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Сибіга про удар по автобусу під Білопіллям: Жодних ілюзій, на РФ треба посилити тиск

Фінал "Євробачення-2025" відбудеться в суботу, Ziferblat виступить під №7

Знищений під Білопіллям автобус із мирними жителями був евакуаційним

Українські дрони уразили склади боєприпасів біля Перевального в окупованому Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА