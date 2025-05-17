Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до запровадження сильних санкцій до РФ, щоб змусити російську сторону до дипломатичних кроків до завершення війни.

"Треба тиснути на Росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на Росію там не шукатимуть реальної дипломатії", - написав Зеленський в Телеграм, коментуючи удар російських окупантів по автобусу під Білопіллям Сумської області в суботу вранці, який забрав життя дев'ятьох мирних жителів.

За його словами, у п'ятницю "була можливість припинити вогонь", але РФ "зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі".

"Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", - додав Зеленський.